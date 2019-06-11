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Dünya

Etiyopya tüm internet bağlantılarını kesti

Etiyopya, ülke çapında yapılan ulusal sınavların başlamasının ardından tüm internet bağlantısını kesti.

Tufan Aktaş,Adam Abu Bashal   | 11.06.2019
Etiyopya tüm internet bağlantılarını kesti

Addis Ababa

Etiyopya, ülke çapında yapılan ulusal sınavların başlamasının ardından tüm internet bağlantısını kesti.

Etiyopya hükümeti ve ülkenin servis sağlayıcısı Ethio Telecom konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken, kesintinin, sınav süresince muhtemel hırsızlık olaylarının önüne geçmek için tedbir amaçlı yapıldığı tahmin ediliyor.

Kesinti nedeniyle başkent Addis Ababa dahil tüm eyaletlerde mobil ve kablolu internet ağlarına erişim sağlanamıyor.

Etiyopya geçen yıl da sınav döneminde benzer kesintiye gitmişti.

Sadece lise öğrencilerinin girdiği ulusal sınavlar cuma günü son bulacak.

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