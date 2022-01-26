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Dünya

Etiyopya olağanüstü hali kaldırıyor

Etiyopya'da güvenlik krizinden ötürü 2 Kasım 2021'de ilan edilen olağanüstü hal kaldırılıyor.

Tufan Aktaş   | 26.01.2022
Etiyopya olağanüstü hali kaldırıyor

İstanbul

Etiyopya Bakanlar Kurulu, 6 aylığına ilan edilen olağanüstü hali, ülkedeki güvenlik durumunda yaşanan olumlu gelişmelerin ardından kaldırma karar aldı.

Kararın, gelecek günlerde Halkların Temsilcileri Meclisinde onaylanması bekleniyor.

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) başkente ilerlemesi sonrası olağanüstü hal kararı almış, yoğun hava saldırılarıyla örgütü Tigray eyaletine geri püskürtmüştü.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti. Bölgede halen 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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