Euro
7.68
Dolar
6.84
BIST 100
115,250.10
Altın
1,746.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Etiyopya, Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü tamamladı

Etiyopya, gelecek ay doldurmaya başlayacağı tartışmalı Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü bitirdiğini duyurdu.

Tufan Aktaş   | 22.06.2020
Etiyopya, Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü tamamladı

İstanbul

Hedasi Barajı Proje Müdürü Mühendis Kifle Horo, Etiyopya Basın Ajansına (EPA) yaptığı açıklamada, inşanın beklenenden daha hızlı ilerlediğini ve projenin yüzde 74'ünün bitirildiğini ifade etti. 

Barajın yüksekliğinin 525 metreden 560 metreye çıkarılacağını ve ilk aşamada 4,9 milyar metreküp su tutulacağını belirten Horo, gelecek yıl 590 metre yükselikte 16,5 milyar metreküp su tutulmasının planlandığını kaydetti.

Mühendis Horo ayrıca, barajın planlandığı gibi bu yıl doldurulmaya başlanacağını hatırlattı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Üç ülke arasında yıllardır süren ve nihai çözüme ulaşılamayan müzakerelerden geçen hafta da sonuç alınamamıştı.

Mısır, müzakerelerin tıkanmasının ardından hafta sonu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutulmaya başlanacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan’da Kovid-19 vakalarındaki artış beraberinde yeni önlemler getirdi
Kovid-19 geçirip nefes darlığı çekenlere 'pulmoner rehabilitasyon' önerisi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 119 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de Kovid-19 vakalarındaki günlük artış 'ikinci dalga' endişesini artırıyor
Her kas ağrısı Kovid-19 olmayabilir

Benzer haberler

Etiyopya, Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü tamamladı

Etiyopya, Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü tamamladı

Libya hükümeti Arap Birliğinin düzenlediği toplantıyı reddetti

Libya Dışişleri Sözcüsü: Mısır Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, BM Antlaşması'na aykırı

Libya, Mısır'ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti

Libya, Mısır'ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 79 kişi daha hayatını kaybetti

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 79 kişi daha hayatını kaybetti
Dünya Bankası Etiyopya'ya 250 milyon dolar kredi vermesinin ardından Nil hatırlatmasında bulundu

Dünya Bankası Etiyopya'ya 250 milyon dolar kredi vermesinin ardından Nil hatırlatmasında bulundu