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Dünya

Etiyopya Hedasi Barajı'nda elektrik üretimine başlıyor

Etiyopya'nın Nil Havzası'nda krize yol açan Hedasi Barajı'nda elektrik üretimi denemelerine bu yağmur döneminde başlayacağı bildirildi.

Tufan Aktaş   | 19.05.2021
Etiyopya Hedasi Barajı'nda elektrik üretimine başlıyor

İstanbul

FANA televizyonunun haberine göre Hedasi Barajı, haziranda başlayan yağmur döneminde elektrik üretimi denemesi yapacak.

Baraj çevresinde yaklaşık 650 kilometrelik elektrik nakil hattı tamamlanırken, barajın ikinci dolumu sırasında 13,5 milyar metreküpe yakın su tutulacak.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan barajda ilk dolum işlemi tepkilere rağmen Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

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