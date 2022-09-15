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Dünya

Etiyopya Başbakanı Ahmed'e "Küresel İslami Finans Ödülü" verildi

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e "Küresel İslami Finans Ödülü" verildi.

Gökhan Kavak   | 15.09.2022
Etiyopya Başbakanı Ahmed'e "Küresel İslami Finans Ödülü" verildi

İstanbul

Başbakan Ahmed, Cibuti'de düzenlenen Küresel İslami Finans Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede, Etiyopya'daki finans sektörünün iyileştirilmesine yönelik attığı adımlar nedeniyle Ahmed'e "Küresel İslami Finans Ödülü" verildi.

Törende konuşan Başbakan Ahmed, ödülü almaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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