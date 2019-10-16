Euro
6.55
Dolar
5.92
BIST 100
95,257.61
Altın
1,480.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Etiyopya Başbakanı Ahmed tankerle ağaçları suladı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, şoför koltuğuna oturduğu ağaç sulama tankeriyle sokakları dolaştı.

Tufan Aktaş   | 16.10.2019
Etiyopya Başbakanı Ahmed tankerle ağaçları suladı

İstanbul

Etiyopya’nın Nobel ödüllü Başbakanı Abiy Ahmed, kendisinin sürdüğü ağaç sulama tankeriyle başkent sokaklarında dolaşarak dikilen fidanlara can verdi.

Yaklaşık 3 ay önce bir günde 350 milyon fidanı toprakla buluşturarak dünya rekoruna imza atan Etiyopya’da, Başbakan Abiy Ahmed, dikilen fidanlara sahip çıkılması için yeni bir kampanyaya öncülük etti.

Şoför koltuğuna geçtiği ağaç sulama tankeriyle başkent Addis Ababa sokaklarında dolaşan Ahmed fidanları suladı.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabından paylaşılan resimlerde, yağmur sezonunun sona ermesiyle fidanların bakıma ihtiyaç duyduğu dönemin de başladığı belirtildi.

Başbakanlık, herkesi dikilen fidanları korumaya ve bakmaya davet etti.

Etiyopya'da temmuz ayında ulusal çapta başlatılan “bir günde 200 milyon ağaç kampanyası” kapsamında hedeflenen rakamın da üstüne çıkılarak 353 milyon fidan dikilmişti.

Hükümetin mayıs ayında başlattığı “Yeşil Miras” projesi kapsamında ülkede bu yıl sonuna kadar 4 milyar ağaç dikilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası hukuk düzeninde meşruiyet krizi
Doğu Akdeniz'deki sondaj krizinin müsebbibi GKRY ve AB'dir
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak

Benzer haberler

Başbakan tankerle ağaçları suladı

Başbakan tankerle ağaçları suladı

Etiyopya’daki Maarif Okulları eğitime başladı

Dünya Afrikalı lider Abiy Ahmed'i alkışladı

'Afrika'nın kapıları Türkiye'ye ardına kadar açılacak'

'Afrika'nın kapıları Türkiye'ye ardına kadar açılacak'
Etiyopyalı veliler FETÖ okulunu kapattırdı

Etiyopyalı veliler FETÖ okulunu kapattırdı

Kaşıkçı cinayeti sonrası 'adalet yerini bulmadı'

Kaşıkçı cinayeti sonrası 'adalet yerini bulmadı'