Dolar
36.60
Euro
39.89
Altın
2,919.45
ETH/USDT
1,863.30
BTC/USDT
81,679.00
BIST 100
10,595.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski Polonya Devlet Başkanı Walesa, ülkesini hedef alan Musk'a tepki gösterdi

Eski Polonya Devlet Başkanı Lech Walesa, ülkesini hedef alan ve Polonyalı liderlerle tartışmaya giren ABD'li iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'a tepki gösterdi.

Nuri Aydın  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Eski Polonya Devlet Başkanı Walesa, ülkesini hedef alan Musk'a tepki gösterdi

İstanbul

Walesa, Polonyalı ve ABD'li liderler arasında bir süredir devam eden tartışmaya dahil olarak Musk'ı eleştirdi.

Nobel Barış Ödülü sahibi Walesa, Super Express gazetesine yaptığı açıklamada, "Kendi işimizi yapalım, Avrupa'da Avrupa güvenliği ve güçlü ittifakları oluşturalım. Musk ile uğraşmayalım ve onun için endişelenmeyelim. Ondan uzak durulmalı. O, hiçbir şey ifade etmeyen bir adam." ifadelerini kullandı.

Musk, hafta sonunda Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile girdiği tartışmada, Ukrayna'nın Starlink ile bağlantısını kesmek istemesi halinde "tüm cephe hattının" çökeceğini iddia etmişti.

Sikorski ise Ukrayna'nın kullandığı Starlink hizmetinin Polonya tarafından karşılandığını ve kapatılmasına yönelik herhangi bir tehdidin, alternatif ağ arayışına yol açacağını belirtmişti.

Polonyalı Bakan Sikorski, "Kimse Ukrayna'yı Starlink'ten koparmakla tehdit etmedi. Tanrı'ya şükürler olsun ki, Starlink olmasaydı Ukrayna bu savaşı uzun zaman önce kaybetmiş olacaktı ve Ruslar şu anda Polonya sınırında olacaktı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Musk ise Sikorski'nin paylaşımına "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetlerin küçük bir kısmını ödüyorsun ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz. Evet, o bir Soros kuklası." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da bir yolcu trenine yapılan terör saldırısını kınadı
İletişim Başkanı Altun'dan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
Geyikli-Bozcaada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la bir araya geldi
Başsavcılıktan İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturması için üniversiteye ikinci yazı

Benzer haberler

Eski Polonya Devlet Başkanı Walesa, ülkesini hedef alan Musk'a tepki gösterdi

Eski Polonya Devlet Başkanı Walesa, ülkesini hedef alan Musk'a tepki gösterdi

Trump'ın dış politikası neye göre şekilleniyor?

Trump, Elon Musk'a desteğini göstermek için bir Tesla satın aldı

Starlink, Hint telekom operatörü Bharti Airtel ile anlaşma imzaladı

Starlink, Hint telekom operatörü Bharti Airtel ile anlaşma imzaladı
Trump, Elon Musk'a desteğini göstermek için "yeni Tesla" alacağını belirtti

Trump, Elon Musk'a desteğini göstermek için "yeni Tesla" alacağını belirtti
ABD, Polonya'nın teknoloji şirketlerine dijital vergi getirmesi planına tepkili

ABD, Polonya'nın teknoloji şirketlerine dijital vergi getirmesi planına tepkili
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet