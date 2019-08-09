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Dünya

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızına 12 gün hapis

Çaudri Şeker Fabrikaları davası kapsamında dün tutuklanan Meryem Navaz'ın ilk aşamada 12 gün cezaevinde kalmasına karar verildi.

Behlül Çetinkaya   | 09.08.2019
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızına 12 gün hapis

İslamabad

Yolsuzluk soruşturması kapsamında dün tutuklanan Pakistan'ın cezaevindeki eski Başbakanı Navaz Şerif'in kızı ve ana muhalefet partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz'ın ilk etapta 12 gün cezaevinde kalmasına karar verildi.

Hakkında yürütülen Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ifade vermeye gitmeyen Navaz, Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından dün gözaltına alındıktan sonra bugün hakim karşısına çıkarıldı.

Navaz, kendisi ve ailesinin yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı fabrikaya yabancı yatırımcılar getirmiş gibi gösterdikleri iddiasını yanıtlamadı ve şirket kayıtlarındaki yabancı yatırımcıların isimlerini vermedi.

Şirketteki hisselerini nasıl iki kat artırdığına ilişkin açıklama yapmayan Navaz, aynı zamanda kendisine verilen soru kağıdındaki iddia ve sualleri yanıtsız bıraktı.

Kuzeni Yusuf Abbas'la hakim karşısına çıkarılan Navaz'ın soruşturmanın sürdürülebilmesi için ilk etapta 12 gün cezaevinde kalmasına karar verildi.

Fabrikanın büyük ortağı Navaz, fabrika üzerinden milyarlarca Pakistan rupisi tutarında şüpheli işlem yapıldığı iddiasıyla yargılanıyor. Ayrıca Navaz'ın hesabından bankayla ilgili şüpheli işlemler yaptığı belirtiliyor.

Navaz ve ailesinin, sahip oldukları fabrika üzerinden rüşvet ve yolsuzlukla elde ettikleri parayı akladıkları öne sürülüyor. Fabrikaya Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'den yabancı yatırım yapılmış gibi gösteren ailenin, aslında yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı bu şekilde akladığına ilişkin şüpheler bulunuyor.

Geçen yıl da Londra'daki Avenfield apartmanından kaynağı belli olmayan parayla lüks daireler satın aldığı iddiasıyla yargılanan Navaz, 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak cezaevine girdikten iki ay sonra adil yargılanmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.

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