Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif iyileşirse cezaevine dönecek
Sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılan eski Pakistan Başbakanı Şerif, iyileşirse cezaevine geri dönecek.
İslamabad
Sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılan Pakistan'ın hapisteki eski Başbakanı Navaz Şerif, iyileşirse cezaevine geri dönecek.
İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından federal hükümet ve Pencap eyalet hükümetinden talep edilen Şerif'in sağlık durumuna ilişkin rapor ile serbest bırakılmasına ilişkin görüş yazısı bugün görüşüldü.
Hazırlanan raporlar doğrultusunda Şerif'e tedavisi için 8 hafta süre veren mahkeme, Şerif iyileşirse cezaevine geri dönmesine, iyileşmezse 8 haftalık sürenin uzatılmasına ya da tamamen serbest bırakılmasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca Şerif için 4 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 150 bin lira) kefalet ödenmesine de hükmederken, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Şerif'i affetme seçeneğini de hatırlattı.
Kalp krizi geçirmişti
Bağışıklık sisteminin vücudundaki trombositleri yok etmesi nedeniyle deri altı kanaması olan Şerif'e 80 kere trombosit enjekte edildiğini söyleyen 6 kişilik doktor heyeti de mahkemeye sundukları raporda, eski başbakanın cezaevine dönmemesi gerektiğini belirtti.
Duruşmaya katılan Şerif'in özel doktoru Adnan Han da Şerif'in sağlık durumunun hala ciddiyetini koruduğunu kaydetti.
Dang humması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Şerif'te trombosit değerlerinin düşmesinden dolayı deri altı kanaması görülmüştü. Şerif pazar günü ise tehlikeli olmayan bir kalp krizi geçirmişti.
Şerif hakkında sağlık sorunları nedeniyle tutuklu yargılandığı Çaudri Şeker Fabrikaları davasından geçen hafta tutuksuz yargılama kararı çıkmış, 7 yıl hapis cezası aldığı Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasından ise pazar günü serbest bırakılmasına karar verilmişti.
Hakkında 3 dava açıldı
Panama'da bulunan "off shore" hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince Başbakanlık görevinden alınmıştı.
O günden beri kaynağı belli olmayan para elde ederek bunlarla yatırım ve satın alma yaptığı iddia edilen Şerif hakkında 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.
Davalardan ilki olan Avenfield davası kapsamında Şerif ve ailesi yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı. Dava, 6 Temmuz 2018'de sonuçlanmış ve Şerif 10 yıl, kızı Meryem 7 yıl, damadı Muhammed Safdar da 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ancak Şerif, iki ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Şerif, aralık ayında ise Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasından 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şerif'in Suudi Arabistan'daki fabrikanın sahibi olduğu ancak kaynağı belirli olmayan paralarla kurulan bir iş olduğu için sahibi olarak gözükmediği iddia edilmişti.
Eski Başbakan hakkında Çaudri Şeker Fabrikaları davasından ise ekim başında tutuklu yargılama kararı çıkmış, Şerif'in cezaevinden alınarak Ulusal Hesap Verme Bürosu'nda tutulmasına karar verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.