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Dünya

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı

Pakistan polisi, mahkeme kararıyla eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ı Lahor şehrindeki evinde tutukladı.

Irmak Akcan  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı

Ankara

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, Han, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

İslamabad Mahkemesi, hakkında tutuklama kararı verdiği Han'ı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Genel Sekreteri Ömer Eyüp Han, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İmran Han'ın tutuklandığını açıkladı.

Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar daha önce yaptığı açıklamada, İmran Han'ın 5 yıllığına siyasetten men edildiğini belirtmişti.

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. PTI hükümeti döneminde İmran Han'a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.

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