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Dünya

Eski Pakistan Başbakanı Han, hükümet karşıtı protesto düzenledi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede enflasyon, petrol ürünleri ve elektrik kesintilerinin artması ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 02.07.2022
Eski Pakistan Başbakanı Han, hükümet karşıtı protesto düzenledi

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han, Ravalpindi şehrinden başkent İslamabad'a protesto yürüyüşü başlattı.

Han, İslamabad'ın çıkışında askeri geçit törenlerinin yapıldığı alanda kendisini bekleyen destekçilerine seslendi.

Koalisyon hükümetine atıfla "ithal yönetimin asla kabul edilemeyeceğini" ifade eden Han, erken seçimin ülkenin çıkarına olduğunu belirtti.

Han, Şerif ve Butto ailelerine tepki göstererek, onları "köle" olarak nitelendirdi.

Ülkenin ekonomik durumundan bu aileleri sorumlu tutan Han, ABD'nin komployla kendisini devirdiğini ve yerine bu ailelerin ülkeye dayatıldığını savundu.

Bir kişinin üzerinde silah bulundu

Öte yandan, protesto alanı girişinde polis, üzerinde silah bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Han’ın İslamabad'daki protestosu, ülkenin diğer şehirlerinde kurulan dev ekranlarla PTI destekçileri tarafından takip edildi.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

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