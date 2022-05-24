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Dünya

Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon gözaltına alındı

Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un yolsuzluk ve devlete ihanet suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Ali Cura   | 24.05.2022
Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon gözaltına alındı

Kişinev

Moldova Başsavcılığı basın servisinden yapılan açıklamada, Dodon ile ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulanarak, Dodon'a ait ev ve bazı ofislerde arama yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Dodon, 72 saatliğine gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Savcılık, 18 Mayıs'ta, Moldovalı iş insanı Vladimir Plahotnyuk'tan rüşvet aldığı şüphesiyle Dodon hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bir videoda yer alan görüntülere göre, Plahotnyuk, Dodon'a bir paket vermeye çalışmış, Dodon'da paketi almayarak başkasına iletilmesini istemişti.

Soruşturma kapsamında Dodon'a, pasif yolsuzluk, bir siyasi partinin suç örgütünden kaynak temin etmesi, yasa dışı zenginleşme ve devlete ihanet ettiği iddialarıyla suçlamalar yöneltiliyor.

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