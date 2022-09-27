Dolar
18.48
Euro
17.84
Altın
1,634.79
ETH/USDT
1,385.00
BTC/USDT
20,185.00
BIST 100
3,260.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'nde kullanılmak üzere temin edilen 180 motosikletin teslim töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Eski Japon Başbakan Abe'nin cenazesi için düzenlenecek devlet töreni protesto edildi

Japonya'da, temmuz ayında suikast sonucu hayatını kaybeden "en uzun süre görev yapan başbakan" unvanlı Abe Şinzo'nun cenazesi için düzenlenecek devlet töreni protesto edildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.09.2022
Eski Japon Başbakan Abe'nin cenazesi için düzenlenecek devlet töreni protesto edildi

Tokyo

2012-2020 döneminde görev yapan Abe Şinzo'nun 8 Temmuz'da uğradığı suikastın ülke genelinde yankıları devam ediyor.

Tokyo'da aile mensupları ve yakın dostlarının katıldığı 12 Temmuz'daki özel merasim sonrası Başbakan Kişida Fumio hükümeti, Abe Şinzo için devlet töreni düzenlenmesi kararı aldı.

Ülkede, masrafları nedeniyle devlet töreni kararının Meclis müzakeresi olmaksızın alınması eleştirilirken, halk tören günü protesto gösterisi düzenledi.

Merasimin düzenleneceği başkentin Çiyoda bölgesindeki "Nippon Budokan" yakınlarındaki Kudanshita semtine yürüyen protestocular, "devlet törenine hayır" şeklinde bağırdı.

İmparatorluk Sarayı'nın kuzeyinde, nehir ve taş yapılarla çevrili Kita-no-maru Park içindeki "Nippon Budokan" yakınındaki gösteri için emniyet mensupları geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hükümetin son açıklamasına göre, merasim masrafı 11 milyon doları aşacak. Yurt dışından katılacak yabancı delegasyonların ağırlanması, tören güvenliği, ekipman ve depo kiraları masrafları dikkat çekiyor.

Japon siyasi tarihinde en son, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın yeniden egemenliğini kazandığı 1951 San Francisco Barış Anlaşması'na imza atan başbakan olarak tanınan Yoşida Şigeru için 1967'de resmi cenaze töreni düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi
İzmir merkezli 6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Benzer haberler

Eski Japon Başbakan Abe'nin cenazesi için düzenlenecek devlet töreni protesto edildi

Eski Japon Başbakan Abe'nin cenazesi için düzenlenecek devlet töreni protesto edildi

Rusya'da Japon diplomat, "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Japonya ile savunma sanayi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceğiz

Japonya, en uzun süre başbakanlık yapan Abe'nin cenaze töreninin maliyetini tartışıyor

Japonya, en uzun süre başbakanlık yapan Abe'nin cenaze töreninin maliyetini tartışıyor
Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı

Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı
MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet