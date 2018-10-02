Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, ifade özgürlüğü ve yasal eylemlerin engellenmesi durumunda bunun "ya darbe ya da devrimle neticeleneceğini" söyledi.

TAHRAN

Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, ülkede toplumun taleplerinin dikkate alınmaması ve ifade özgürlüğü ile yasal eylemlerin engellenmesi durumunda bunun "ya darbe ya da devrimle neticeleneceği" uyarısında bulundu.

Ülkedeki reformist kanadın en önemli liderlerinden Hatemi, ifade ve basın özgürlüğü ile devletin yönetim mekanizmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatemi, reformist Yeşil Hareketi'nin yöneticileri Mir Hüseyin Musevi ve Mehdi Kerrubi'ye yakınlığıyla bilinen "Kaleme" adlı internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, İran'da konuşma ve iletişim kanallarının kapalı olduğunu, ülkenin ve milletin hayrına bir şeyler söyleyenlerin çeşitli yaftalar ve hakaretlere maruz kaldığını ileri sürdü.

İran'ın henüz tam olarak "dibe vurmadığını" ve sorunların çözülebilir durumda olduğunu dile getiren Hatemi, bunun için yöntem ve politika değişikliğine gidilmesi ve sistemin yapısında da bazı reformlar yapılması gerektiğini söyledi.

Hatemi, toplum mevcut durumdan razı değilse, sözlerine kulak verilmiyor, talepleri dikkate alınmıyor ve eleştirinin önü kapatılarak ifade özgürlüğü ile yasal eylemler engelleniyorsa bunun "ya darbe ya da devrimle neticeleneceği" uyarısında bulundu.

Bugün halkın talepleri doğrultusunda hareket edilip edilmediğine dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Hatemi, toplumda yeteri kadar özgürlük ortamı olmadığını ifade etti.

"Biz ahlaki ve adil bir demokrasi istiyoruz." diyen Hatemi, reformistlerin yanlışı olabileceğini, fakat bunun reformların suçu olmadığını ve reformlardan vazgeçemeyeceklerini kaydetti.

Daha temel reformlar için mekanizmaların düzeltilmesi gerektiğine dikkati çeken Hatemi, reformistlerin yanlış yaptığında bunu cesaretle itiraf etmeleri gerektiğinin de altını çizdi.

Dünya kamuoyunun hali hazırda değişik konularda ABD'ye muhalefet ettiğini vurgulayan Hatemi, İran halkının çıkarları için bu fırsattan yararlanılması gerektiğini belirtti.

Hatemi ayrıca gerekli reformların yapılmaması durumunda ülke olarak "başarısızlıkla" karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Muhabir: Muhammet Kurşun