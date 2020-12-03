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Dünya

Eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing yaşamını yitirdi

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 94 yaşında hayatını kaybetti.

Yusuf Özcan   | 03.12.2020
Eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing yaşamını yitirdi

Paris

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing'ın ailesinden yapılan açıklamada, 1974 ila 1981 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten d'Estaing Kovid-19 nedeniyle Loir-et-Cher bölgesindeki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. 

D'Estaing'ın Tours kentinde 17 Kasım'da da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Siyasi hayatına 1956'da milletvekili olarak başlayan d'Estaing, Charles de Gaulle ve Georges Pompidou'nun cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Finans ve Ekonomi Bakanı olarak görev yapmıştı.

D'Estaing, 1974'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkmış ve 1981'e kadar cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

Valery Giscard d'Estaing, "Avrupa'yı savunan siyasetçi" olarak biliniyordu.


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