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Dünya

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'de hastaneye kaldırıldı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, karın ağrısı şikayetiyle ABD'nin Florida eyaletindeki AdventHealth Celebration Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Sinan Doğan   | 10.01.2023
Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'de hastaneye kaldırıldı

Bolivar

Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro İstagram hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin 2018'de seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıdaki yarasından kaynaklı bir sorun nedeniyle hastaneye başvurduklarını söyledi.

Michelle Bolsonaro, paylaşımında "Sevgili dostlar, eşim Jair Bolsonaro'nun 2018'de maruz kaldığı bıçak yarasının yol açtığı karın ağrısı sebebiyle hastanede müşahede altında olduğunu size bildirmek isterim. Sağlığı ve Brezilya için dua ediyoruz. Tanrı bizi korusun." ifadesini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Bolsonaro, 6 Eylül 2018'de Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

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