Dolar
8.42
Euro
9.88
Altın
1,804.09
ETH/USDT
3,316.60
BTC/USDT
49,350.00
BIST 100
1,469.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılıyor
logo
Dünya

Eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre, Senegal'de yaşamını yitirdi

Fatma Esma Arslan   | 24.08.2021
Eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre, Senegal'de yaşamını yitirdi

Dakar

Eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre, ömür boyu hapse mahkum edildiği Senegal'de öldü.

Yerel basında çıkan haberlerde, Dakar'daki bir hapishanede yatan 79 yaşındaki Habre'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Çad'ın devrik lideri Habre, 6 Nisan 2020'de Kovid-19 salgını ilk patlak verdiğinde 60 günlüğüne ev hapsine alınmış ardından cezaevine geri dönmüştü.

Habre, Dakar'da kurulan Afrika Birliği özel mahkemesinde, görev yaptığı dönemde "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işlemekten Nisan 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Ülkesinde 1982'de darbeyle iktidara gelen Habre, 19 Nisan'da hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı İdris Debi İtno tarafından 1990'da yine bir darbeyle devrilmişti.

Habre, sığındığı Dakar'da 2013'te hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanmış ve 20 Temmuz 2015'te ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti
İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor
Almanya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 92 bini geçti
Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı ekipleri gençlere yöneldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş'tan aşı çağrısı

Benzer haberler

Eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre, Senegal'de yaşamını yitirdi

Eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre, Senegal'de yaşamını yitirdi