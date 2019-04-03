Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.33
Dolar
5.63
BIST 100
94,441.10
Altın
1,289.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski Başkan Yardımcısı Biden'a 'uygunsuz davranış' suçlaması

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde aday olması beklenen Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, iki kadın tarafından "kendilerini rahatsız hissettirecek şekilde yakınlık göstermek"le suçlandı.

Betül Yürük   | 03.04.2019
Eski Başkan Yardımcısı Biden'a 'uygunsuz davranış' suçlaması

New York

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde aday olması beklenen Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, "kadınlara uygunsuz davrandığı" iddia edildi.

New York Times gazetesine konuşan iki kadın, Biden'ı, "kendilerini rahatsız hissettirecek şekilde yakınlık göstermek"le suçladı.

Kadınlardan birisi Biden'ın, ellerini kendisini rahatsız hissettirecek bir şekilde omuzlarına ve sırtına koyduğunu, diğer bir kadın ise rahatsızlığını belli etmesine rağmen Biden'ın, ellerini bacağına koyduğunu ileri sürdü.

Biden ise hakkındaki iddialara Twitter hesabından paylaştığı video mesajla yanıt verdi.

Joe Biden, ''Tüm siyasi kariyerim boyunca insanlarla aramda bağ kurmaya çalıştım, el sıkıştım, kucaklaştım. Destek için kadın erkek olsun omuzlarına dokundum.'' ifadelerini kullandı.

Sosyal normların değiştiğini ve bunun farkında olduğunu ifade eden Biden, "Kadınların neler söylediğini duydum. Siyaset benim için her zaman bağ kurmak oldu ama bundan sonra insanların kişisel alanına saygı konusunda daha düşünceli olacağım. Bu benim sorumluluğum ve yerine getireceğim.'' mesajı verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mısır’da yargının zoru ne?
Ukrayna seçimlerinde beklenen oldu
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?

Benzer haberler

ABD'de Kongreye Rusya soruşturması raporunu mahkeme yoluyla isteme yetkisi

ABD'de Kongreye Rusya soruşturması raporunu mahkeme yoluyla isteme yetkisi

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Meksika Devlet Başkanından Trump'a 'sınırı kapatmama' tavsiyesi

'ABD’nin yardımları engellemesi benzeri görülmemiş bir cinayettir'

'ABD’nin yardımları engellemesi benzeri görülmemiş bir cinayettir'
'Müslümanlar hakkındaki anlatıyı değiştirmemiz gerekiyor'

'Müslümanlar hakkındaki anlatıyı değiştirmemiz gerekiyor'
Zarif’ten 'ABD yaptırımları ekonomik terördür' yorumu

Zarif’ten 'ABD yaptırımları ekonomik terördür' yorumu