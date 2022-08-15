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Dünya

Eski Avustralya Başbakanı Morrison'un "Başbakanlığında 3 bakanlığı da üstlendiği" iddiası

Eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un, başbakanlığı döneminde sağlık, maliye ve kaynaklar bakanlıklarını ortak yönetmek için kendini gizlice yetkilendirdiği iddialarına ilişkin soruşturma açıldı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 15.08.2022
Eski Avustralya Başbakanı Morrison'un "Başbakanlığında 3 bakanlığı da üstlendiği" iddiası Fotoğraf: Tayfun Salcı/AA

Ankara

BBC'nin haberine göre, Morrison'un başbakanlığı döneminde kendini sağlık, maliye ve kaynaklar bakanlığı görevlerine getirdiği ve bu durumun, görevinin sona erdiği mayısa kadar devam ettiğine dair yerel medyada çıkan haberler, ülke gündeminde geniş yer tuttu.

Eski Sağlık Bakanı Greg Hunt'ın, 2020'de Kovid-19 salgını döneminde, görevini Morrison ile paylaştığı öğrenildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, Morrison'la ilgili iddialar hakkında soruşturma açılması talimatını verdiğini ifade etti.

Albanese, konunun yasal açıdan ele alındıktan sonra karara bağlanacağını söyledi.

Morrison'un eski yardımcısı Barnaby Joyce, konudan haberdar olmadığını belirtti.

Her bakanın kendi görevinden sorumlu olduğu bir kabine sistemine inandığını söyleyen Joyce, ülkede başkanlık sistemi olmadığını anımsattı.

Morrison ise henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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