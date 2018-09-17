Eski Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'e tutuklama talebi

Fotoğraf: AA/Sefa Karacan

BUENOS AIRES

Arjantin'de federal yargıç, eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez'in tutuklanmasını talep etti.

Adliye haberleri yayınlayan resmi haber ajansına göre, Federal Yargıç Claudio Bonadio, kamu iş sözleşmelerinden rüşvet alan yasa dışı bir derneğin başkanı olduğu iddiasıyla Fernandez'in tutuklanmasını istedi.

Başkent Buenos Aires'te üç gün önce mahkeme karşısına çıkan Fernandez, sözlü ifade vermeyi reddederek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğine dair mahkemeye yazılı savunma sunmuştu.

Fernandez, kendisini ifade vermeye çağıran Federal Yargıç Claudio Bonadio tarafından yöneltilen suçlamaların yanlış ve siyasi olduğunu savunmuştu.

Dokunulmazlığı nedeniyle tutuklanamayan Fernandez'in buna rağmen yargılanmasının önünde engel bulunmadığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında suçlanan görevlilerden 4'ü tutuklanmıştı. Yargıç Bonadio, geçen yıl aralık ayında savcılığın talebiyle aynı yıl senatör seçilen Fernandez'in dokunulmazlığının kaldırılması için meclise başvurmuştu.

Dokunulmazlık nedeniyle tutuklanamayan Fernandez'in yargılanmasının önünde engel bulunmuyor.

Ülkede 2007-2015 yıllarında devlet başkanlığı yapan Fernandez, davanın, halefi muhafazakar Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin talimatıyla açıldığını savunuyor.

Muhabir: Adem Şalvarcıoğlu