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Dünya

Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem toprağa verildi

Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Saul Menem, Müslüman Mezarlığında defnedildi.

Muhammed Emin Canik   | 16.02.2021
Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem toprağa verildi

Buenos Aires

Arjantin Ulusal Kongresinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Carlos Saul Menem'in naaşı, Buenos Aires eyaletindeki San Justo Müslüman Mezarlığında, 1995'te helikopter kazasında ölen oğul Carlos Saul Facundo Menem'in yanına defnedildi.

Halka kapalı gerçekleştirilen resmi defin törenine Menem'in ailesi, yakın çevresi, siyasi ve İslami çevrelerden katılanlar oldu.

Cenaze töreni Hristiyan geleneğine göre düzenlenen Menem'in defnedilmesinden önce Arjantin İslam Merkezi Başkanı Anibal Bashir Bakir, Kur'an-ı Kerim okudu ve Menem için dua etti.

Müslüman bir aileden gelen Menem, Arjantin kanunlarına göre devlet başkanlığı görevini üstlenebilmesi için Katolik Hristiyanlığa geçmişti.

Dün hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı'nın, yakın bazı çevreler hayatını Hristiyan olarak sürdürdüğünü söylese de İslam'ı hiç terk etmediği belirtiliyor.

Suriye kökenli olduğu için İspanyolca "Türk" manasına gelen "El Turco" lakabıyla anılan Menem, 1989-1999 arasında Arjantin'de devlet başkanlığı görevini yürütmüştü. Menem, ülkede 1983'te demokrasinin yeniden tesis edilmesinin ardından ülkeyi yöneten ikinci devlet başkanıydı.

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