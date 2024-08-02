Dolar
33.18
Euro
35.91
Altın
2,464.78
ETH/USDT
3,152.60
BTC/USDT
64,396.00
BIST 100
10,625.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenleniyor İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Eski ABD Başkanı Trump, temmuzda 138,7 milyon dolar bağış topladı

ABD'de eski Başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanyası için temmuzda 138,7 milyon dolar bağış toplandığı bildirildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu, Nuri Aydın  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Eski ABD Başkanı Trump, temmuzda 138,7 milyon dolar bağış topladı

İstanbul

Trump'ın seçim kampanyasının resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası için toplanan bağış miktarının temmuzda 138,7 milyon dolar olduğu, toplam rakamın ise 327 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ekibi ise 22 Temmuz'da, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldığını duyurmuştu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçmişti.

Öte yandan, Harris'in seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında ise toplanan bağış miktarının 200 milyon dolara ulaştığı açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberlerine ilişkin açıklama
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri son bir ayda 252 kişinin hayatını kurtardı
e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı yıl sonu hedefi olan 66 milyonu geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Eski ABD Başkanı Trump, temmuzda 138,7 milyon dolar bağış topladı

Eski ABD Başkanı Trump, temmuzda 138,7 milyon dolar bağış topladı

Anket: Trump'a suikast girişiminden sonra çoğu ABD'li, Gizli Servis'e güvenmiyor

ABD Dışişleri Bakanı, Venezuela'daki devlet başkanı seçimini muhalefet adayı Gonzalez'in kazandığını savundu

Biden, Netanyahu'ya "bölgede tansiyonun düşürülmesinin" önemini vurguladı

Biden, Netanyahu'ya "bölgede tansiyonun düşürülmesinin" önemini vurguladı
Trump'ın "sus payı" davasıyla ilgili konuşma yasağı kararına itirazı reddedildi

Trump'ın "sus payı" davasıyla ilgili konuşma yasağı kararına itirazı reddedildi
Rus uzmana göre, seçime giden ABD yönetimi, tarihi takas operasyonunda taviz verdi

Rus uzmana göre, seçime giden ABD yönetimi, tarihi takas operasyonunda taviz verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet