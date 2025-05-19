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Dünya

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.

Hakan Çopur  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Eski ABD Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu

Washington DC

Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

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Açıklamada, Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.

Biden'ın geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği aktarılan açıklamada, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi.

Biden'ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve kısa zamanda tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

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