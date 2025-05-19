Eski ABD Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.
Washington DC
Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
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Açıklamada, Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.
Biden'ın geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği aktarılan açıklamada, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi.
Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi.
Biden'ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve kısa zamanda tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.