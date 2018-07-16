Esed'in yeni hedefi İsrail sınırı

DERA/ANKARA - Levent Tok-Selen Temizer

Dera'daki AA muhabirlerinden alınan bilgilere göre Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneybatısında Ürdün'e komşu Dera'nın büyük kısmını ele geçirmesini takiben Golan Tepeleri'ne doğru ilerlemek için saldırılar düzenliyor.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne sınır Kuneytra ilinin büyük bölümünü halihazırda askeri muhalif gruplar kontrol ediyor.

Rejim ve destekçisi İran güçleri, 20 Haziran'da başlattıkları operasyonla ele geçirdikleri batı Dera'dan İsrail sınırındaki Kuneytra'ya ilerlemeye çalışıyor.

Dün akşam saatlerinde rejim güçlerinin saldırması üzerine Dera ile Kuneytra'nın kesiştiği alanda bulunan Harra ve Mashara'daki muhaliflerle çatışmalar yaşandı.

Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Söz konusu anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı.

Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzden 85'ini ele geçirmişti. Askeri muhalif ve sivilleri taşıyan ilk tahliye konvoyu, dün 700 kişiyi İdlib'e tahliye etmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.