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Dünya

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 sivil öldü

Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin hareket halindeki bir araca düzenlediği roket saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 02.11.2020
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 sivil öldü

İdlib

Esed rejimi güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Bara köyü yakınlarında seyir halindeki bir aracı roket saldırısıyla hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) medya sorumlusu Hasan el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda araçtaki sivillerden birinin yaşamını yitirdiğini, üçünün ise yaralandığını söyledi.

Ahmet, ''Ekibimizin müdahalesi sonrasında yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.'' dedi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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