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Dünya

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 3 kişi öldü

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun top saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 20.03.2019
Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 3 kişi öldü

İdlib

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun top saldırılarında 2'si çocuk, 3 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, gün içinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesine ve Tuh beldesine, Hama'nın batısındaki Madik Kalesi beldesi ile El Huveyiz, El Tuveyne ve El Havice köylerine yoğun top saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Madik Kalesi beldesine ve El Huveyiz köyüne düzenlenen saldırılarda 2'si çocuk, 3 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim ve destekçilerinin, Madik Kalesi bölgesi, El Huveyiz ve El Havice köyleri ile çevrelerine sabah saatlerinde başlattığı saldırılarda 150’den fazla top atışı yaptığı öğrenildi.

Saldırılarda, El Tuveyne köyündeki bir cami de hedef alındı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 147 sivil hayatını kaybetti, 440'tan fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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