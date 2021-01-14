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Dünya

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 2 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi.

Ahmet Karaahmet,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 14.01.2021
Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 2 sivil öldü

İdlib

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan güçlerin, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Eriha ilçesine düzenledikleri yoğun topçu saldırılarında 2 sivil öldü.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ile İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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