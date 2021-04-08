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Dünya

Esed rejiminin İdlib'de bir araca düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Cisir eş Şuğur ilçesine bağlı Naciyye köyünde bir araca ısı güdümlü füzeyle düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 2 çocuk ise ağır yaralandı.

Mehmet Burak Karacaoğlu   | 08.04.2021
Esed rejiminin İdlib'de bir araca düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü

İdlib

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed güçleri, Naciyye köyünde seyir halindeki bir araca ısı güdümlü füzeyle saldırdı.

Saldırı sonucu aralarında 2 çocuğun bulunduğu 4 sivil hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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