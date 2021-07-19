Esed rejiminden Kurban Bayramı öncesi Bab’a saldırı
Beşşar Esed rejimi, Kurban Bayram'ı öncesinde Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Bab
Esed rejimi, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab ilçesinin güneyindeki Ebu Zindin gümrüğü çevresinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarını füzeyle hedef aldı.
Saldırılarda Ebu Zindin gümrüğünde konuşlu 2 SMO askeri hayatını kaybetti, 5’i yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastaneler nakledildi.
Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.