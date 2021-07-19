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Dünya

Esed rejiminden Kurban Bayramı öncesi Bab’a saldırı

Beşşar Esed rejimi, Kurban Bayram'ı öncesinde Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ömer Koparan   | 19.07.2021
Esed rejiminden Kurban Bayramı öncesi Bab’a saldırı

Bab

Esed rejimi, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab ilçesinin güneyindeki Ebu Zindin gümrüğü çevresinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarını füzeyle hedef aldı.

Saldırılarda Ebu Zindin gümrüğünde konuşlu 2 SMO askeri hayatını kaybetti, 5’i yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastaneler nakledildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmişti.

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