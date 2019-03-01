Esed rejiminden İdlib'de kampa saldırı: 4 yaralı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir kampa düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in Han Şeyhun ve Serakib ilçeleri, Naciye köyü ile Bidama bölgesiyle, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamne, Morik ve Kefer Zita ilçesine topçu saldırısı düzenlediğini söyledi.

Hac Yusuf, "Rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Urim el Cuz isimli kampa düzenlediği saldırılarda 4 sivil yaralandı." dedi.

Öte yandan rejim güçlerinin Han Şeyhun ilçesinde bir fırına düzenlediği saldırıda ekmek fırını kullanılamaz hale geldi.

Esed rejimi 10 gün önce de Han Şeyhun'un en büyük ekmek fırınına saldırarak, burayı kullanım dışı bırakmıştı.

Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 98 sivil hayatını kaybetti, 295'ten fazla sivil yaralandı. Rejim güçleri, ay başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarını yoğunlaştırdı. Şubat başından itibaren 8 binden fazla aile Türkiye sınırındaki kamplara göçtü. Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi korumak için imzalanan mutabakattan bu yana ise 25 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.