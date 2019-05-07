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Dünya

Esed rejiminden İdlib mutabakatına darbe

Türkiye-Rusya arasında 17 Eylül 2018'de varılan mutabakata rağmen saldırılarına devam eden Beşşar Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde ilk kez toprak ele geçirdi.

Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 07.05.2019
Esed rejiminden İdlib mutabakatına darbe

İdlib

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde Türkiye ve Rusya'nın mutabakatı neticesinde silahtan arındırılmış bölgedeki El Çenabire köyünü ve Osman Tepesi'ni ele geçirdi.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki Kifrenbude ilçesine bağlı El Çenabire köyü ve stratejik Osman Tepesi'ne (Tel Osman) dün sabah erken saatlerde sızma girişiminde bulunmuş, Özgür Suriye Ordusu'nun karşılık vermesi üzerine yoğun çatışmalar başlamış ve rejim güçleri saldırılarını şiddetlendirmişti.

Savaş uçaklarının havadan da destek verdiği operasyonda rejim güçleri, iki gün süren yoğun çatışmalar neticesinde söz konusu iki bölgeyi ele geçirdi.

Osman Tepesi ve El Çenabire köyü, Lazkiye'ye açılan Gab Ovası'na ve Hama'nın kuzey kırsalındaki yerleşimlere hakim olmalarıyla stratejik önemde bulunuyor.

Çok sayıda kayıp veren rejim güçlerinin ele geçirdiği alanlarda savunma hatları oluşturduğu öğrenildi.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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