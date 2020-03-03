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Dünya

Esed rejimi ve Suriye Milli Ordusu Bab'ın güneyinde çatıştı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Tadif beldesinde Esed rejimi ve Suriye Milli Ordusu arasında çatışmalar yaşandı.

Ömer Koparan,Muhammed Temim Hocaoğlu   | 03.03.2020
Esed rejimi ve Suriye Milli Ordusu Bab'ın güneyinde çatıştı

Ankara

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Tadif beldesinde Esed rejimi ve Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında çatışmalar yaşandı.

Rejim güçlerinin Bab ilçesinin güneyinde, cephe hattında yer alan Tadif beldesinden, Bab'a sızma girişimi üzerine, SMO ile kısa süreli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Esed rejimi unsurları, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesini sık sık taciz ediyor.

Bab'ın SMO tarafından ele geçirilmesinin ardından, o dönem ilçeye hakim DEAŞ unsurları, Tadif beldesine çekilmişti. Terör örgütü de beldeyi çatışmaya girmeden Esed güçlerine bırakmıştı.



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