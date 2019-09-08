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Dünya

Esed rejimi İdlib'i yine vurdu

Suriye'de Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere 8 gün aradan sonra düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu,Levent Tok   | 08.09.2019
Esed rejimi İdlib'i yine vurdu

İdlib

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, 8 gün aradan sonra İdlib'deki sivil yerleşimlere yeniden havan ve roket gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Cephe hatlarını ara ara vurmaya devam eden rejim, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in Kefrenbil ilçesi ile Cercenaz beldesi, Tuh, Deyr Şarki, Tel Mennis, Marşimarin, Maarethırme ve Şeyh Mustafa köylerine yoğun atışlar gerçekleştirdi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kefrenbil ilçesinde okul ve cami hedef alındı. Saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü.

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