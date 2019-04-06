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Dünya

Esed rejimi İdlib'i vurmaya devam ediyor

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

06.04.2019
Esed rejimi İdlib'i vurmaya devam ediyor

İdlib

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki Hama kırsalındaki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in El Temaniye beldesine ve Hama ilinin Kefer Zita ilçesi ile Gab Ovası'ndaki El Haviz, El Huveyce, El Şeria ve Madik Kalesi beldesine roketle saldırı düzenledi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hama'nın batı kırsalında Gab Ovası'ndaki El Şeria köyüne düzenlenen saldırıda iki sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın mart ayındaki saldırılarında toplam 135 sivil hayatını kaybetti. Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları" içindeki İdlib’de 34, Halep’in batısında 16, Hama kırsalında 9 olmak üzere 59 sivili, rejime destek veren Rusya ise hava saldırılarıyla 76 sivili öldürdü.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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