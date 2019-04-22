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Dünya

Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı

Suriye'de rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi, en az üç sivil yaralandı.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 22.04.2019
Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı

İdlib

Suriye'de rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki bir pazar yerine düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, en az üç sivil yaralandı.

Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki İdlib'in güneydoğusunda Serakib ilçesi ile Temaniye beldesine Hama ilinin batı kırsalındaki Tel Vasit, El Mansura ve Hırbet El Nakus köylerine yoğun top, roket ve havan saldırısı yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin, İdlib'in güney kırsalında Serakib ilçesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi, en az üç sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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