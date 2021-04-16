Euro
9.65
Dolar
8.06
BIST 100
1,407.91
Altın
1,774.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Esed rejimi benzine yüzde 25 zam yaptı

Suriye'de kontrolünde tuttuğu bölgelerde, son bir aydır yoğun akaryakıt krizi yaşayan Beşşar Esed rejimi, 95 oktan benzinin fiyatını yüzde 25 artırdı.

Ethem Emre Özcan   | 16.04.2021
Esed rejimi benzine yüzde 25 zam yaptı

Ankara

Kontrol ettiği bölgelerde akaryakıt krizine çare bulmayan Esed rejiminin içişleri bakanlığı, akşam saatlerinde 95 oktan benzin fiyatına zam yaptı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, 95 oktan benzinin litre fiyatı yüzde 25'lik artışla 2 binden 2 bin 500 Suriye lirasına çıktı.

Rejim, geçen ayın ortasında da 95 oktan benzinin litre fiyatını yüzde 53,8'lik zamla 1300'den 2 bin Suriye lirasına çıkarmıştı.

Halihazırda Şam'daki karaborsada 1 Türk lirası, 392 Suriye lirasına denk geliyor.

Rejim bölgesinde derinleşen akaryakıt krizi

Terör örgütü YPG/PKK'nın biriken borçları nedeniyle Esed rejimine yaklaşık bir ay önce petrol satışlarını durdurmasının ardından ülkede yakıt krizi had safhaya çıkarken ulaşım da durma noktasına geldi.

Yakıt krizini Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndaki gemi kazasına bağlayan rejim hükümeti, 3 hafta önce pek çok ilde araç sahiplerine elektronik kartla satılan yakıt miktarını yarıya düşürmüştü.

Bu kararla krizin kendini yoğun hissettirdiği kalabalık kentlerde özel araç sahipleri, haftada sadece 20 litre yakıt satın alabilirken taksilerin günlük yakıt satın alma kotası 5 litreye düşürülmüştü.

Kriz karşısında çareyi zamlarda arayan Esed rejimi, mart sonunda Halep, Şam ve Tartus'un da aralarında bulunduğu illerde taksi ücretlerini iki katına çıkarırken dolmuş ücretlerine de zam yapmıştı. Ancak rejimin bu adımı da sorunun çözümüne yeterli olmadığı görüldü.

Enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde petrol ve doğal gaz açısından ülkenin en zengin enerji kaynakları, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal ederken ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anestezi ve yatıştırıcı ilaçların teminindeki sıkıntı Brezilya sağlık sistemini tehdit ediyor
Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri Kovid-19'lu çocuk hastaların da üzerinde
'Hastalarla birlikte personel için de çok zor bir süreç'
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 217 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 milyona yükseldi

Benzer haberler

Esed rejimi benzine yüzde 25 zam yaptı

Esed rejimi benzine yüzde 25 zam yaptı

Esed rejimi Suriye'deki iç savaşta 81 bin 916 kez varil bombası kullandı

Esed rejimi devalüasyonla Suriye lirasının değerini yarı yarıya düşürdü

İHH ramazanda Suriye'deki mazlumların yüzünü güldürecek

İHH ramazanda Suriye'deki mazlumların yüzünü güldürecek

Dışişleri Bakanlığından Suriye'de rejim güçlerinin kimyasal silah kullanımına tepki

Dışişleri Bakanlığından Suriye'de rejim güçlerinin kimyasal silah kullanımına tepki
Suriye muhalefeti AB'den daha fazla destek istedi

Suriye muhalefeti AB'den daha fazla destek istedi