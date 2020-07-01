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Dünya

Esed rejimi Bab'da bitki toplayan kız çocuğunu öldürdü

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu bitki toplarken, Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgeden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Ömer Koparan   | 01.07.2020
Esed rejimi Bab'da bitki toplayan kız çocuğunu öldürdü

Bab

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinin güney kırsalındaki Tedif beldesinde konuşlu Esed rejimi unsurları, ilçe merkezinin güneyinde "gebre otu" olarak bilinen kapari toplayan sivillere ateş açtı. 

Saldırıda 10 yaşındaki bir kız çocuğu vurularak yaşamını yitirdi.

Tedif'deki rejim güçleri, 23 Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesindeki sivillere zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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