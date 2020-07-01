Esed rejimi Bab'da bitki toplayan kız çocuğunu öldürdü
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu bitki toplarken, Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgeden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Bab
Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinin güney kırsalındaki Tedif beldesinde konuşlu Esed rejimi unsurları, ilçe merkezinin güneyinde "gebre otu" olarak bilinen kapari toplayan sivillere ateş açtı.
Saldırıda 10 yaşındaki bir kız çocuğu vurularak yaşamını yitirdi.
Tedif'deki rejim güçleri, 23 Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesindeki sivillere zaman zaman saldırılar düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.