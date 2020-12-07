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Dünya

Esed rejimi 9 ayda 4 bin 200 ateşkes ihlali gerçekleştirdi

Esed rejiminin Türkiye ve Rusya arasında mart ayında imzalanan ateşkesi, karadan karaya atış yapılan silahlarla ihlal etmeye devam ettiği bildirildi.

Ahmet Karaahmet,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 07.12.2020
Esed rejimi 9 ayda 4 bin 200 ateşkes ihlali gerçekleştirdi

İdlib

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal eden Beşşar Esed rejimi ile İran destekli terörist gruplar son 9 ayda ateşkesi 4 bin 200 kere ihlal ederek, 52 sivilin ölümüne neden oldu.

Esed rejimi, Türkiye ve Rusya arasında mart ayında imzalanan ateşkesi, karadan karaya atış yapılan silahlarla ihlal ediyor.

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin Halep, Hama, Lazikiye ve İdlib ili kırsalında saldırılar düzenlediğini söyledi.

Hallaj, "Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin ateşkesi ihlal ederek düzenlediği 4 bin 200 saldırıda 52 sivil öldü." dedi.

Hallaj, rejim güçlerinin, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı 2 kamp, 14 okul, 1 sağlık merkezi ve 9 camiye de saldırı düzenlediğini aktardı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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