Esed rejimi 6 yıl sonra ilk defa 'kalesinde' protesto edildi
Suriye'de Beşşar Esed rejimi, kalesi olarak bilinen Lazkiye ilinde 6 yıl sonra ilk defa protesto edildi.
Ankara
Suriye'de yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, önceki gece ülkenin batısında rejimin kalesi konumundaki Lazkiye il merkezinde toplanan bir grup sivil, elektriklerin kesik olmasından istifade ederek Beşşar Esed rejimini protesto etti.
Grup, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) lehine sloganlar da attı.
6 sene sonra ilk protesto
Rejim, Esed ailesinin memleketinde Nisan 2013'ten sonra ilk defa protesto edilmiş oldu.
Lazkiye, halk ayaklanmasının ilk günlerinde protestolara sahne olmuş ancak ordu güç kullanarak gösterileri bastırmıştı.
Protestonun, halk ayaklanmasının sembol isimlerinden eski milli futbolcu ve müzisyen Abdülbaset el Sarut'un cumartesi günü rejim güçleriyle çıkan çatışmalarda hayatını kaybetmesinden sonra düzenlenmesi dikkati çekti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.