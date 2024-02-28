Esed rejim güçlerinin, Suveyda ilinde protestoculara açtığı ateşte bir sivil öldü
Suriye'deki Beşşar Esed rejim güçlerinin, Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda ilinde düzenlenen protesto sırasında açtığı ateş soncunda bir sivil hayatını kaybetti.
İdlib
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dürzi topluluğun yaşadığı Suveyda'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı sebebiyle halk, öğle saatlerinde Beşşar Esed rejimine kaştı protesto düzenledi.
Rejime bağlı güvenlik güçlerinin, kent merkezinde bir araya gelen protestoculara açtığı ateş sonucu 52 yaşındaki bir sivil hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.
Protestocular, yaralıyı çevredeki hastaneye kaldırdı.
Şam yönetiminin, 16 Ağustos 2023'te akaryakıta zam kararından bir gün sonra Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada gösteriler başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.