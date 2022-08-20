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Dünya

Eş-Şebab'ın Mogadişu'daki otel saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti

Somali'de başkent Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca dün düzenlenen saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tufan Aktaş   | 20.08.2022
Eş-Şebab'ın Mogadişu'daki otel saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Sadak Mohamed/AA

İstanbul

Ulusal medyadaki haberlere göre, dün akşam Hayat Otel'e Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda aralarında güvenlik görevlileri ve otel sahibi Abdurahman Hasan İman'ın da olduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

Otel içerisindeki militanların güvenlik güçleriyle çatıştığı aktarılırken, sabah saatlerinde halen çatışma seslerinin geldiği belirtildi.

Otele giden tüm yollar kapatılırken, çatışma sırasında çok sayıda patlama sesi de duyuldu.

Saldırıyı Eş-Şebab üstlendi.

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