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Dünya

Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestolar devam ediyor

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular, Erivan’daki bazı yolları kapattı.

Emre Gürkan Abay   | 19.11.2020
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestolar devam ediyor

Erivan

Başkent Erivan'da protestocular, Paşinyan'ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan protesto gösterilerine bugün de devam etti.

Şehir merkezindeki bazı caddeleri trafiğe kapatan protestocular, Paşinyan'ı istifaya çağırarak, aleyhinde sloganlar attı.

Ermenistan medyasına yansıyan görüntülerde, bazı polislerin araçlarını protestocuların üzerine sürerek caddeleri tekrar trafiğe açmaya çalıştıkları görüldü.

Polisin müdahalesi ile dağılan protestoculardan bazıları ise gözaltına alındı.


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