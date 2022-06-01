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Dünya

Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer ve Tovuz illeri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 01.06.2022
Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 Mayıs akşam saatlerinden 1 Haziran gece saatlerine kadar Tovuz ilinin Ağdam, Kelbecer ilinin Zeylik köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni birliklerce ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun da saldırılara karşılık verdiği kaydedildi.

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