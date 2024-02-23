Dolar
31.09
Euro
33.67
Altın
2,026.60
ETH/USDT
2,936.80
BTC/USDT
51,016.00
BIST 100
9,358.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa’da Mustafa Kemal Paşa Kültür Merkezi Açılış Töreni’nde konuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Ticaret Odası’nda “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Ermenistan, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ruslan Rehimov  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Ermenistan, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Kelbecer ilinin Yellice köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden, Yellice köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sınırda durumun gerginleşmemesi ve istikrarın korunması amacıyla Azerbaycan birlikleri, karşılık vermemiştir. Ermenistan'ın askeri yönetimine, sınırda son 5 ayda yaşanan istikrarı bozmaya ve durumun kontrolden çıkmasına yönelik provokasyonlara izin vermemesi çağrısında bulunuyoruz. Bu eylemlerin faillerinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması" davasının mahkemesi değişti
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Görme engelliler, EGO otobüslerinde sesli anons sisteminin yeniden çalışmasını istedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 115. sayısını yayımladı

Benzer haberler

Ermenistan, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Fransa, Ermenistan'a silah sağlamayı sürdürecek

Türk devletlerinin enerjisi ve Avrupa'nın ilgisi: Azerbaycan

Bakü'de Uluslararası Tarım İş Forumu yapıldı

Bakü'de Uluslararası Tarım İş Forumu yapıldı
YÖK: Üniversite başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak

YÖK: Üniversite başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak
Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü

Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet