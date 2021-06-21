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Dünya

Ermenistan’daki erken parlamento seçimini Paşinyan'ın partisi kazandı

Ermenistan’da yapılan erken parlamento seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Nikol Paşinyan’ın partisi, oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı.

Emre Gürkan Abay   | 21.06.2021
Ermenistan’daki erken parlamento seçimini Paşinyan'ın partisi kazandı

Moskova

Ermenistan Merkez Seçim Komitesi, yüzde 49,4 katılımın sağlandığı oylamanın resmi olmayan ilk sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, istifa ettikten sonra seçimlere kadar geçici olarak başbakanlık görevini yürüten Paşinyan’ın “Sivil Sözleşme Partisi” oyların yüzde 53,92’sini alarak birinci, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın liderliğini yürüttüğü “Ermenistan İttifakı” ise oyların yüzde 21,1’ini alarak ikinci oldu.

Seçim sonuçlarına göre, Paşinyan’ın partisi 0,08 farkla yüzde 54’e ulaşamayarak hükümeti tek başına kurma şansı elde edemedi.

Oyların yüzde 5,23’ünü alan ve eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan’ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" barajı aşarak parlamentoya giren bir diğer parti oldu.

Koçaryan'ın partisi seçim sonuçlarını tanımıyor

Koçaryan’ın partisi Ermenistan İttifakı’ndan yapılan yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının şimdilik tanınmayacağı belirtilerek, “Muhalefetin kalabalık mitingleri ve iktidarın az kişiyle yapılan etkinlikleri tamamen farklı duygulara işaret ediyor. Sandık merkezlerinden organize ve planlı sahtekarlıklara işaret eden yüzlerce sinyal ise güven eksikliğinin başlıca işaretidir." denildi.

Paşinyan ise oy sayma işlemi sürerken Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "tüm sağlıklı siyasi güçler" ile müzakerelere başlayacaklarını belirterek, "Onların da halkın bütünleşmesine ve sosyal potansiyelin ulaşılmasına yönelik fikirlerini anlamaya hazırız." demişti.

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