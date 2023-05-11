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Dünya

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma çıktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçleri ile çatışma çıktığını duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma çıktı

Bakü

Bakanlığın açıklamasında, dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusu mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerinin yoğun ateş altına alındığı bildirildi.

Ermenistan ordusunun açtığı ateşte bir Azerbaycan askerinin başından yaralandığı kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin uyarılara rağmen ateşi sürdürmesi üzerine Azerbaycan birliklerinin de gerekli müdahale tedbirlerinde bulunduğu ifade edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun ağır silahlar ve havan topları ile Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açmaya devam ettiği belirtildi.

Ermenistan basınında çıkan haberlerde ise çatışmada 3 Ermenistan askerinin yaralandığı kaydedildi.

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