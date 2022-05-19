Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ilinin Aşağı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden bugün öğle saatlerinde ateş altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.