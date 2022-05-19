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Dünya

Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 19.05.2022
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ilinin Aşağı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden bugün öğle saatlerinde ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi.

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