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Dünya

Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 10.02.2022
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevzilerin, 9 Şubat'ta saat 22.00'den itibaren Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden birkaç saat boyunca ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun karşı tarafın provokasyonunu önlemek için misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

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