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Dünya

Eritre Yemenli 55 balıkçıyı serbest bıraktı

Eritre yönetimi, Kızıldeniz'deki uluslararası sularda gözaltına aldığı Yemenli balıkçılardan 55'ini serbest bıraktı.

Mehmet Nuri Uçar   | 20.06.2020
Eritre Yemenli 55 balıkçıyı serbest bıraktı

Yemen

Eritre yönetimi, Kızıldeniz'deki uluslararası sularda gözaltına aldığı Yemenli balıkçılardan 55'ini serbest bıraktı.

Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kefayin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Eritre yönetiminin, Kızıldeniz'deki uluslararası sularda gözaltına aldığı Yemenli balıkçılardan 55'ini salıverdiğini belirtti.

Kefayin, Eritre yönetiminin halen gözaltında tuttuğu 23 Yemenli balıkçıyı da serbest bırakması çağrısında bulundu.

Yemenli Bakan daha önce "Eritre tarafı, Yemen karasularında avlanan balıkçılara mükerrer bir şekilde saldırılar düzenleniyor, onlarca balıkçı kaçırılıyor, teknelerine el konuluyor." açıklamasında bulunmuştu.

Yemen hükümeti, Eritre yönetimini, uluslararası sularda avlanan balıkçıları gözaltına almakla suçlarken, Eritre tarafı balıkçıların kendi karasularında avlandığını iddia ediyor.

İki ülke arasında 1990'lı yıllarda stratejik Babu'l Mendeb Boğazı'na yakın Haniş Adaları için anlaşmazlık yaşanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, söz konusu adaların Yemen’e ait olduğuna karar vermişti.

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