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Dünya

Erdoğan ve Putin İdlib’deki durumu telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gerilimi görüştü.

Ali Cura   | 12.02.2020
Erdoğan ve Putin İdlib’deki durumu telefonda görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye krizinin ele alındığı bildirildi. 

Her iki liderin krizin çeşitli yönleri üzerinde müzakerelere devam ettiği belirtilen açıklamada, özellikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kötüleşen durumun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Görüşmede 17 Eylül 2018’deki Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı. Bu amaçlar için ilgili kurumların aracılığıyla ilave temasların yapılması kararlaştırıldı.” denildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ise görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

'İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik'

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede özellikle askerlerimizin, rejim güçleri hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarları ele aldık." ifadesini kullandı.

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